Incidente al Muro Torto | motociclista in gravissime condizioni I familiari | Cerchiamo testimoni

Un incidente si è verificato sul viale del Muro Torto a Roma, coinvolgendo un motociclista di 34 anni. L'uomo è rimasto in gravissime condizioni ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. I familiari del motociclista stanno cercando testimoni dell’incidente, che potrebbe aiutare a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi.

Incidente a Roma su viale del Muro Torto dove è rimasto coinvolto un 34enne che era a bordo di una moto. Trasportato al policlinico Umberto I, è in gravissime condizioni. I familiari stanno vivendo giorni di angoscia e hanno lanciato l'appello, alla ricerca di testimoni che possano avere.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Incidente sul lavoro al porto di Pozzuoli: operaio in condizioni gravissimeIl 37enne è rimasto ferito a Pozzuoli durante il montaggio del pontone galleggiante anti-bradisismo. Terribile incidente al crossodromo, giovane motociclista in condizioni criticheCittà di Castello (Perugia), 6 aprile 2026 – Terribile incidente al crossodromo Ceccarini di Città di Castello. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Incidente al Muro Torto: motociclista in gravissime condizioni. I familiari: Cerchiamo testimoni; Traffico Roma del 21-04-2026 ore 18 | 30. Autovelox a Roma, l'assessore Patanè: «Sui social gira una lista falsa. Ecco le uniche strade interessate. Non ci saranno su Muro Torto e Lungotevere»Nessun autovelox lungo il Muro Torto, nessuna telecamera su via Tuscolana o sul Lungotevere: il messaggio che per diverse ore è stato condiviso centinaia di volte, rimbalzando sulle chat whatsapp dei ... ilmessaggero.it