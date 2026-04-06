Un grave incidente si è verificato oggi al crossodromo Ceccarini di Città di Castello, coinvolgendo un giovane motociclista. Le condizioni del pilota sono risultate critiche e i soccorritori sono intervenuti immediatamente sul posto. La dinamica dell’incidente e le cause sono ancora in fase di accertamento. La notizia ha suscitato preoccupazione tra gli appassionati e i residenti della zona.

Città di Castello (Perugia), 6 aprile 2026 – Terribile incidente al crossodromo Ceccarini di Città di Castello. Un ragazzo di circa 20 anni di San Marino è rimasto ferito in modo gravissimo. Il giovane motociclista, si è appreso sul posto, era impegnato in una sessione di prove libere quando ha perso il controllo del mezzo durante un salto ed è caduto rovinosamente a terra. Nessun altro è rimasto coinvolto nell’incidente. Scattati subito i soccorsi, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Nibbio che ha trasportato il giovane motociclista all’ospedale di Perugia in codice rosso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terribile incidente al crossodromo, giovane motociclista in condizioni critiche

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Incidenti ASSURDI e PERICOLOSI in Quad & Motocross | REACTION EPICA

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