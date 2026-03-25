Incidente sul lavoro al porto di Pozzuoli | operaio in condizioni gravissime

Un incidente sul lavoro si è verificato al porto di Pozzuoli durante le operazioni di montaggio di un pontone galleggiante anti-bradisismo. Un operaio di 37 anni è rimasto gravemente ferito e, dopo un intervento neurochirurgico, è stato ricoverato in rianimazione. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Il 37enne è rimasto ferito a Pozzuoli durante il montaggio del pontone galleggiante anti-bradisismo. Ricoverato in rianimazione dopo un intervento neurochirurgico, indagini in corso sulla dinamica. Gravissimo incidente sul lavoro questa mattina nel porto di Pozzuoli, dove un operaio di 37 anni è rimasto seriamente ferito durante le operazioni di montaggio del pontone galleggiante anti-bradisismo. Durante le operazioni di sollevamento della struttura in acciaio con una gru, una delle catene di sostegno si sarebbe spezzata, colpendo in pieno l’operaio. I due colleghi presenti avrebbero riportato soltanto lievi contusioni. Il 37enne è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie, dove i medici hanno riscontrato un grave trauma cranio-facciale. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Incidente sul lavoro al porto di Pozzuoli: operaio in condizioni gravissime Articoli correlati Leggi anche: Grave incidente sul lavoro nel porto di Pozzuoli: operaio ferito Incidente sul lavoro nel porto di Pozzuoli: tre operai feriti, uno è in gravi condizioniABBONATI A DAYITALIANEWS Dinamica dell’incidente Un grave episodio si è verificato nel porto di Pozzuoli (Napoli) durante un intervento tecnico. Tutto quello che riguarda Incidente sul lavoro al porto di... Temi più discussi: Incidente sul lavoro a Modena, operaio cade da un ponteggio e muore: Murat Tafciu lascia quattro figli nel giorno della festa del papà; Incidente sul lavoro nel Milanese, ruspa cade in un fosso di tre metri: ferito un operaio; Incidente sul lavoro, operaio di 22 anni muore in provincia di Padova; Tragedia sul lavoro a Ruvo: imprenditore 72enne muore schiacciato nella sua azienda. Incidente sul lavoro al Porto di Pozzuoli, feriti tre operai: uno è graveUn grave incidente sul lavoro si è verificato nella mattinata odierna, mercoledì 25 marzo, al Porto di Pozzuoli, nella provincia di Napoli: il bilancio è di tre operai feriti, uno dei quali in maniera ... fanpage.it Operaio ferito gravemente in incidente sul lavoro nel porto di PozzuoliUn operaio è rimasto ferito gravemente ed altri due in maniera più lieve dopo essere stati colpiti da una catena metallica che si è sganciata mentre veniva issata una delle rampe di accesso al pontone ... ansa.it Grave incidente questa mattina sul pontone galleggiante del porto di #Pozzuoli. Due operai sono stati colpiti da un gancio staccatosi da una gru e sono rimasti feriti. Ad avere la peggio un 39enne attualmente in coma con un trauma cranico - facebook.com facebook #KamilaSellier e l’incidente alle #Olimpiadi: rischio danni permanenti alla vista x.com