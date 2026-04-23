Eboli pulmino fuori strada | tre feriti uno è grve

A Eboli, in zona Coda di Volpe, un incidente stradale ha coinvolto un pulmino con tre persone a bordo. Il veicolo è uscito di strada e si trova ora sotto indagine da parte delle forze dell’ordine per chiarire le cause. Tra i tre occupanti, uno è stato ricoverato in condizioni gravi, mentre gli altri due hanno riportato ferite lievi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per assistere i feriti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente stradale in zona Coda di Volpe, nel territorio di Eboli. Un pulmino con a bordo tre ragazzi è uscito fuori strada per cause ancora in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine. Su attivazione della Centrale Operativa 118, sono scattati immediatamente i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo, insieme ai sanitari di VO.P.I. – Volontari Pronto Intervento di Pontecagnano e Croce Bianca Salerno. I tre occupanti del pulmino sono rimasti feriti e sono stati tutti trasportati nei nosocomi più vicini. Per uno dei ragazzi le condizioni sono apparse da subito gravi: è stato trasportato in codice rosso.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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