Incidente a Milano ragazzino si schianta col monopattino elettrico | gravissimo

Un ragazzino ha subito un grave incidente a Milano mentre era in sella a un monopattino elettrico. Le ruote si sono improvvisamente slanciate sull’asfalto, facendolo cadere a terra. È stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale. L’incidente si è verificato in una zona frequentata da pedoni e ciclisti, senza altre vetture coinvolte. La dinamica è ancora oggetto di accertamenti da parte delle autorità.

Le ruote che perdono aderenza sull’asfalto, poi il volo a terra. Infine la corsa al pronto soccorso con la massima urgenza. Un ragazzo di 17 anni è rimasto coinvolto in un incidente con un monopattino in via Cardinale Tosi a Milano (zona Quarto Cagnino) nella serata di mercoledì 22 aprile. Le sue.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente nel Milanese, perde il controllo del monopattino e si schianta: gravissimo un uomo Si schianta con il monopattino in zona Porta Romana a Milano: è gravissimoQuesta notte a Milano, un uomo è caduto dal monopattino elettrico in viale Sabotino in zona Porta Romana. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Incidente a Milano, ragazzino si schianta col monopattino elettrico: gravissimo; Travolto e ucciso a 85 anni da uno scooter a Romano d'Ezzelino: il ragazzo di 14 anni alla guida rischia l'omicidio stradale; Cavalli in fuga sbucano in mezzo alla strada, maxi tamponamento sulla Valassina: morto investito uno dei due animali, l’altro è ferito; Bimbo di 2 anni muore dopo un intervento chirurgico: la famiglia presenta denuncia. Incidente a Milano, ragazzino si schianta col monopattino elettrico: gravissimoLe ruote che perdono aderenza sull’asfalto, poi il volo a terra. Infine la corsa al pronto soccorso con la massima urgenza. Un ragazzo di 17 anni è rimasto coinvolto in un incidente con un monopattino ... milanotoday.it Incidente tra auto e moto a Milano, morti una ragazza di 20 anni e un giovane di 23Un grave incidente stradale ha sconvolto la notte milanese: una ragazza di 20 anni e un giovane di 23 hanno perso la vita intorno alle 4 del mattino in seguito a uno scontro tra la motocicletta ... corriereadriatico.it Nell'incidente hanno perso la vita Daniluc Tiberi e Najahi Jaleleddine - facebook.com facebook Sulla #A1 per incidente 2 km di coda in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino #viabiliTOS x.com