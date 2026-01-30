Incidente nel Milanese perde il controllo del monopattino e si schianta | gravissimo un uomo

Questa mattina nel Milanese un uomo ha perso il controllo del monopattino e si è schiantato. È stato soccorso in condizioni gravi e portato in ospedale in codice rosso. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

Gravissimo incidente nella mattina di venerdì 30 gennaio nel Milanese. Una uomo è rimasto ferita gravemente ed è stato portata in ospedale in codice rosso. Tutto è accaduto intorno alle 9 a Basiano, sulla sp207, nella zona industriale. Stando alle prime informazioni, il ferito - un uomo di 32 anni - viaggiava a bordo del suo monopattino elettrico quando avrebbe perso autonomamente il controllo del mezzo. Non risultano infatti coinvolte altre vetture o persone. L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso. Le condizioni del 32enne sono apparse subito drammatiche ed è stato portato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Un incidente si è verificato mercoledì 14 gennaio a Cuggiono, nel milanese, coinvolgendo un ragazzo di 22 anni.

