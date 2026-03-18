Si schianta con il monopattino in zona Porta Romana a Milano | è gravissimo

Stamattina a Milano, un uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal monopattino elettrico in viale Sabotino, nella zona di Porta Romana. L'incidente si è verificato durante la notte e le forze dell'ordine sono intervenute sul posto. La persona coinvolta è stata trasportata d'urgenza in ospedale per le cure del caso.

Questa notte a Milano, un uomo è caduto dal monopattino elettrico in viale Sabotino in zona Porta Romana. Le sue condizioni sono gravissime. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Si schianta con il monopattino in via Sabotino: gravissimo un 31enneMilano, 18 marzo 2026 – Sulla scia dei tanti e tragici incidenti stradali che hanno funestato Milano e l’hinterland per tutti il 17 marzo, anche la... Leggi anche: Incidente nel Milanese, perde il controllo del monopattino e si schianta: gravissimo un uomo Altri aggiornamenti su Porta Romana Temi più discussi: Incendi, calci e pugni per una rapina fallita: la folle vendetta a botte e fuoco a Milano; Viterbo – Eliminata una corsia a Porta Romana per la pista ciclabile: il caos è servito; Incidente in A1, furgone si schianta tra Ceprano e Pontecorvo: tre morti; Incidente a Roma, motociclista si schianta contro un palo: morto 19enne. Si schianta con il monopattino in via Sabotino: gravissimo un 31enneAltro incidente nella notte sulle strade di Milano, dopo quelli capitati nella giornata del 17 marzo. L’uomo ha perso il controllo del proprio mezzo: trasportato in codice rosso al Niguarda ... ilgiorno.it Viterbo – Caos a Porta Romana: la Sindaca inventa la corsia fantasma e fa cadere i viterbesi in una trappola assicurativaDopo il video di Viterboh, che mostra l'incrocio dall'alto, l'errore dell'amministrazione è ancora più evidente e si scontra con il Codice della strada VITER ... etrurianews.it "Porta Romana: dichiarazioni di Frontini pericolose per la sicurezza stradale, è ora che vada a casa". Sulla vicenda corsie, Andrea Micci (Lega) attacca la sindaca e la maggioranza silente. https://www.tusciaweb.eu/2026/03/corsie-porta-romana-dich - facebook.com facebook