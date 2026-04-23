Incidente a Eboli pulmino finisce in un torrente | un giovane in condizioni critiche

Un grave incidente si è verificato oggi a Eboli, nella zona di Coda di Volpe, dove un pulmino con tre giovani a bordo è uscito di strada e si è rovesciato in un torrente. Uno dei ragazzi è stato soccorso in condizioni critiche, mentre gli altri sono stati portati in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorritori.

Grave incidente stradale nella tarda giornata di oggi a Eboli, in località Coda di Volpe, dove un pulmino con tre giovani a bordo è uscito di strada, terminando la sua corsa in un torrente. Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento. Secondo le prime informazioni, il veicolo avrebbe improvvisamente perso il controllo per motivi ancora da chiarire. Dopo aver sbandato, il pulmino è finito fuori carreggiata, precipitando nel corso d’acqua sottostante. Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Tempestivo l’arrivo dei soccorsi del 118, supportati dai vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza il mezzo e facilitare le operazioni di recupero dei feriti.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Incidente a Eboli, pulmino finisce in un torrente: un giovane in condizioni critiche Notizie correlate Incidente ad Eboli, pulmino finisce fuori strada: tre feriti, uno è gravePaura, questa mattina, in zona Coda di Volpe, nel territorio comunale di Eboli, dove un pulmino con a bordo tre ragazzi è uscito fuori strada per... Terribile incidente al crossodromo, giovane motociclista in condizioni criticheCittà di Castello (Perugia), 6 aprile 2026 – Terribile incidente al crossodromo Ceccarini di Città di Castello. Contenuti di approfondimento Si parla di: Eboli, incidente mortale: un 56enne di Battipaglia ha perso la vita. Pulmino si schianta e precipita in un canale a Eboli, 3 ragazzi feriti in ospedale: uno è gravePulmino senza controllo si schianta e precipita in un canale a Eboli, in provincia di Salerno. Il bilancio dell'incidente stradale è pesante: 3 ragazzi feriti: uno di questi è grave in ospedale. Il si ... fanpage.it Incidente a Eboli: pulmino finisce fuori strada in località Coda di VolpeIncidente stradale a Eboli in località Coda di Volpe: un pulmino esce di strada con tre ragazzi a bordo. Un ferito è in gravi condizioni. Soccorsi sul posto ... infocilento.it