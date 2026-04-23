Incidente a Barletta due morti e cinque feriti

Nella serata di oggi, tra Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia, si è verificato un incidente che ha coinvolto più veicoli. Secondo quanto riferito, ci sono due vittime e cinque persone sono rimaste ferite. L’incidente si è verificato in provincia di Barletta-Andria-Trani. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le indagini.

(Adnkronos) – Due persone sono morte e cinque sono rimaste ferite in un grave incidente accaduto questa sera tra Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Da quanto si apprende da fonti sanitarie le due vittime sono un ragazzo di 21 anni e una donna di età maggiore. Due feriti sono stati. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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