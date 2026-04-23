Inchiesta Toti nuovo rinvio per il filone del voto di scambio e delle infiltrazioni mafiose Gli imputati mirano alla prescrizione

A Genova si è nuovamente differito l'udienza preliminare legata all'inchiesta sulla corruzione e le infiltrazioni mafiose. Questo filone riguarda anche il voto di scambio e vede coinvolti alcuni imputati che cercano di far prescrivere le accuse. La vicenda si collega a un’indagine più ampia che, nel maggio 2024, aveva portato all’arresto di alcuni soggetti e alle dimissioni dell’allora presidente della Regione Liguria, con un successivo patteggiamento.

Al centro di questo filone, i gemelli siciliani Testa, che per la procura avrebbero pilotato oltre 400 voti della comunità resina in cambio di posti di lavoro Questo secondo filone vede imputate 18 persone accusate di presunto voto di scambio alle Regionali del 2020: pacchetti di voti dalla comunità riesina (Caltanissetta) che sarebbero stati pilotati verso alcuni candidati della lista Toti. L’imputato principale è l’allora capo di gabinetto di Toti, Matteo Cozzani. La procura gli contesta anche l’aggravante mafiosa, come fa anche con i gemelli Arturo Angelo e Italo Maurizio Testa e con l’ex sindacalista della Cgil Venanzio Maurici, considerato referente della comunità siciliana, l’ex consigliere regionale Stefano Anzalone, l’ex consigliere comunale Umberto Lo Grasso e il segretario generale del porto di Genova, Paolo Piacenza.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Inchiesta Toti, nuovo rinvio per il filone del voto di scambio e delle infiltrazioni mafiose. Gli imputati mirano alla prescrizione Notizie correlate L’Antimafia verso nuovo filone di inchiesta su infiltrazioni in politicaMartedì prossimo in ufficio di presidenza della commssione parlamentare antimafia , presieduta da Chiara Colosimo, sarà affrontato il tema di... Infiltrazioni mafiose nei partiti, svolta in Parlamento: nuova inchiesta Antimafia su impulso di MeloniUn segnale forte, a partire dalla maggioranza, affinché si faccia chiarezza sui rischi di infiltrazione dei clan nei partiti . Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Inchiesta Toti, nuovo rinvio per il filone del voto di scambio e delle infiltrazioni mafiose. Gli imputati mirano alla prescrizione; Inchiesta sul voto di scambio, resta l’aggravante mafiosa per Cozzani e altri tre imputati: rinvio al 5 giugno. Inchiesta Toti, nuovo rinvio per il filone del voto di scambio e delle infiltrazioni mafiose. Gli imputati mirano alla prescrizioneAl centro di questo filone, i gemelli siciliani Testa, che per la procura avrebbero pilotato oltre 400 voti della comunità resina in cambio di posti di lavoro ... lanotiziagiornale.it Inchiesta sul voto di scambio, resta l’aggravante mafiosa per Cozzani e altri tre imputati: rinvio al 5 giugnoIn quella data saranno concordate sei messe alla prova e alcuni patteggiamenti ma molti imputati sperano nella prescrizione ... genova24.it INCHIESTA NISCEMI, LA CITTÀ CHIEDE VERITÀ E RISPOSTE.mp4 - facebook.com facebook