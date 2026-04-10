L’Antimafia verso nuovo filone di inchiesta su infiltrazioni in politica

L’Antimafia ha avviato un nuovo filone di indagini focalizzato sulle infiltrazioni in ambito politico. Questa inchiesta si aggiunge a quelle già in corso nella commissione, e si avvarrà di nuove fonti e testimonianze per approfondire la presenza di presunti collegamenti tra ambienti criminali e figure politiche. Finora, non sono stati resi noti dettagli specifici sui soggetti coinvolti o sulle aree geografiche interessate.

Martedì prossimo in ufficio di presidenza della commssione parlamentare antimafia, presieduta da Chiara Colosimo, sarà affrontato il tema di un’eventuale nuovo filone di inchiesta sulle infiltrazioni della mafia nella politica. L’argomento, quindi, non riguarda inchieste specifiche già in corso nella commissione e si avvarrà delle proposte di tutte le componenti della commissione. «Intendiamo andare avanti sulla proposta di legge a prima firma della presidente della commissione Antimafia Colosimo per togliere la potestà genitoriale ai boss mafiosi». Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nell’informativa di giovedì sull’azione del governo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - L’Antimafia verso nuovo filone di inchiesta su infiltrazioni in politica Dossieraggi illegali, la Procura di Milano ha chiuso il secondo filone dell’inchiesta su Equalize: notificati 81 avvisi ad altrettanti indagatiCon un provvedimento reso noto questa mattina, la Procura di Milano ha chiuso il secondo filone delle indagini relativo ai presunti casi di... Processo keu, un filone dell'inchiesta approda al tribunale di Arezzo: imputato l'imprenditore Le RoseUn filone del processo per il caso “keu” verrà celebrato presso il tribunale di Arezzo. Temi più discussi: Mafia nigeriana a Sassari, chiuse le indagini: 30 arresti, si va verso il processo; Liberty Lines rafforza l’Organismo di Vigilanza: nuovi ingressi di alto profilo per elevare governance e trasparenza; Operazione antimafia ad Altavilla Irpina: chiesto il processo per droga e armi; Processo Ponte Morandi, sprint finale verso la sentenza tra repliche e controrepliche. Antimafia verso nuovo filone di inchiesta sulle infiltrazioni della mafia in nella politicaMartedì prossimo in ufficio di presidenza della commssione parlamentare antimafia, presieduta da Chiara Colosimo, sarà affrontato il tema di un'eventuale nuovo filone di inchiesta sulle infiltrazioni ... ansa.it Napoli, 4 nuove interdittive antimafia in provinciaSi tratta di aziende di costruzioni operanti nei comuni di sede nei comuni di Marigliano, Nola, San Vitaliano e Torre Annunziata ... rainews.it Radio Norba News. . LA COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA A BRINDISI Sul tavolo le forti preoccupazioni verso il controllo delle carceri, le successioni mafiose e la presenza di una Sacra Corona Unita ancora fortemente radicata sul territorio - facebook.com facebook