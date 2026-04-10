Il Parlamento ha avviato una nuova inchiesta antimafia con l’obiettivo di fare luce sulle infiltrazioni dei gruppi criminali nei partiti politici. La decisione è stata presa su impulso del governo, con l’intento di approfondire le eventuali criticità legate alla presenza di clan organizzati nel sistema politico nazionale. La vicenda arriva in un momento in cui si cerca di rafforzare le misure di contrasto e prevenzione contro le infiltrazioni mafiose.

Un segnale forte, a partire dalla maggioranza, affinché si faccia chiarezza sui rischi di infiltrazione dei clan nei partiti. La premier Giorgia Meloni le ha affidato il compito e ora Chiara Colosimo, presidente della commissione parlamentare antimafia, ha già fatto la prima mossa: per martedì prossimo ha convocato un ufficio di presidenza in cui sarà affrontato il tema di un eventuale nuovo filone di inchiesta sulle infiltrazioni della mafia nella politica. Le inchieste in corso tra Milano e Roma La commissione è già da tempo attivata sulle due inchieste in corso che secondo gli ultimi sviluppi coinvolgono indirettamente figure di FdI, le quali non risultano comunque indagate: l'indagine Hydra a Milano e quella sul clan Senese a Roma. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Infiltrazioni mafiose nei partiti, svolta in Parlamento: nuova inchiesta Antimafia su impulso di Meloni

Meloni, commissione Antimafia si occupi di infiltrazioni nei partiti, anche in FdI"Vi sfido anche su questo, non solo solita ingerire nel lavoro della commissioni" ma "mi permetto di chiedere alla commissione parlamentare antimafia...

Meloni: “Io e la criminalità organizzata? La commissione Antimafia si occupi dei tentativi di infiltrazioni nei partiti, anche FdI. Non accetto lezioni sul tema”Nella sua informativa alla Camera, Giorgia Meloni ha parlato anche della sua “presunta vicinanza con la criminalità organizzata“.

Temi più discussi: Antimafia, nuovo fronte sulle infiltrazioni nei partiti: la politica finisce sotto la lente; Non ci faremo logorare dalle inchieste. E Meloni sfida le opposizioni sul 41 bis; L'Antimafia verso il nuovo filone di inchiesta sulle infiltrazioni in politica; Caso Amico e infiltrazioni in Lombardia, il Pd chiede di convocare la Commissione antimafia in Consiglio.

Meloni, commissione Antimafia si occupi di infiltrazioni nei partiti, anche in FdI(ANSA) - ROMA, 09 APR - Vi sfido anche su questo, non solo solita ingerire nel lavoro della commissioni ma mi permetto di chiedere alla commissione parlamentare antimafia di occuparsi dei tentativi ... corrieredellosport.it

Caso Amico e infiltrazioni in Lombardia, il Pd chiede di convocare la Commissione antimafia in ConsiglioDalla foto con Giorgia Meloni ai presunti contatti politici del pentito Gioacchino Amico: cosa emerge (e cosa no) dall’inchiesta. Roggiani (Pd): Serve una chiarezza che finora non è arrivata ... affaritaliani.it

Al vaglio dei funzionari della Prefettura eventuali infiltrazioni mafiose nell’attività dell’amministrazione. Il primo cittadino: «Continueremo a lavorare con l’onestà che ci contraddistingue» - facebook.com facebook

L'inchiesta su presunte infiltrazioni mafiose e casi di corruzione al Comune di Tremestieri Etneo che vede coinvolto l’assessore regionale all’Agricoltura x.com