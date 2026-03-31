Il sindaco ha commentato l’indagine riguardante l’appalto per il progetto di San Siro, affermando che non ci sono prove di corruzione e che si attende l’esito delle indagini in corso. Ha anche spiegato che le discussioni con i club coinvolti sono normali e in linea con le procedure, sottolineando che si tratta di operazioni nell’interesse pubblico e in risposta a un rischio previsto.

Inter News 24 Inchiesta San Siro, Sala interviene sull’indagine per turbativa d’asta: «Interlocuzioni con i club fisiologiche e nell’interesse pubblico». L’indagine sulla vendita dello stadio di San Siro, che vede attualmente nove indagati con l’accusa di turbativa d’asta, ha scosso Palazzo Marino. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è intervenuto ufficialmente con una nota per fare chiarezza sulla posizione dell’amministrazione comunale, sottolineando la trasparenza dell’operato degli uffici coinvolti. « Al momento non abbiamo sufficienti elementi conoscitivi se non quelli che stiamo apprendendo dai media. Ci sembra comunque giusto chiarire alcuni aspetti », ha esordito il primo cittadino, cercando di riportare la vicenda nei binari della correttezza procedurale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inchiesta San Siro, Sala prende parola: «Nessuna corruzione, attendiamo le indagini. Si è cercato di far fronte a un rischio…»

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