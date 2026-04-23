Una consigliera comunale di Cologno Monzese si è dimessa dal suo incarico in seguito a un’inchiesta denominata Hydra, che la riguarda direttamente. La donna, che aveva recentemente annunciato il rientro nel consiglio dopo più di un anno di assenza per motivi personali, ha preso questa decisione pochi giorni dopo aver reso noto il suo ritorno. La vicenda giudiziaria coinvolge l’accusa di cui è destinataria e ha portato alla sua uscita dall’assemblea comunale.

Cologno Monzese (Milano), 23 aprile 2026 – Solo settimana scorsa aveva annunciato il suo ritorno in consiglio comunale, dopo oltre un anno di assenza “per motivi personali ”. Rosalia Brasacchio, invece, ha protocollato la sua richiesta di dimissioni dall’aula, dove sedeva tra le fila della civica Avanti con Rocchi, la lista dell’ex sindaco che aveva seguito dopo l’uscita dalla Lega. La decisione è arrivata martedì sera dopo che l’esponente di opposizione è stata iscritta nel registro degli indagati dalla Dda con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga con aggravante mafiosa e dopo la perquisizione dei carabinieri del nucleo investigativo di Milano della sua abitazione, dove convive con Giancarlo Vestiti, rinviato a giudizio per associazione a delinquere di stampo mafioso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inchiesta Hydra, pesa l’accusa: Rosalia Brasacchio si dimette dal Consiglio di Cologno Monzese

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Panoramica sull’argomento

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