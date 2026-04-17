Processo Hydra la consigliera di Cologno Monzese Rosalia Brasacchio indagata per spaccio con aggravante mafiosa

Nel procedimento noto come processo Hydra, la consigliera del Comune di Cologno Monzese, un’avvocata, è stata iscritta nel registro degli indagati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano. L’accusa che le viene contestata riguarda lo spaccio di sostanze stupefacenti con l’aggravante di aver agito in relazione a organizzazioni mafiose. La vicenda riguarda un’indagine in corso e coinvolge direttamente l’amministrazione locale.

Brasacchio, avvocata e consigliera nel Comune di Cologno Monzese (Milano) risulta indagata dalla Dda di Milano con l'accusa di spaccio con l'aggravante mafiosa. Il suo nome sarebbe saltato fuori dalle parole di Gioacchino Amico, da poco collaboratore di giustizia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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