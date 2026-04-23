Rafa Leao ha commentato le notizie diffuse riguardo alla sua presunta coinvolgimento in un'inchiesta sulle escort, dichiarando di essere estraneo ai fatti. La vicenda ha portato alla pubblicazione dei nomi di diversi calciatori di Serie A, ma il giocatore portoghese ha respinto ogni accusa, specificando di non avere alcun rapporto con le attività oggetto dell'indagine. La procura ha confermato di aver aperto un fascicolo senza aver ancora proceduto con l'apertura di un'indagine formale.

Rafa Leao ha smentito su Instagram ogni coinvolgimento nell’inchiesta milanese sul giro di escort di lusso gestito dalla società Ma.De. L’attaccante compare in un elenco di 70 parole chiave usato dai pm per filtrare i dati dei cellulari sequestrati, insieme ai nomi di decine di altri calciatori di Serie A. Gli indagati avrebbero ricevuto oltre 450mila euro dagli sportivi per servizi extra tra locali e hotel. Inchiesta sulle escort, la smentita di Rafa Leao L'analisi dei cellulari e i nomi dei calciatori di Serie A Il sistema della prostituzione di lusso Inchiesta sulle escort, la smentita di Rafa Leao L’attaccante del Milan Rafa Leao è intervenuto pubblicamente tramite i propri canali social per smentire qualsiasi coinvolgimento nel giro di prostituzione di lusso scoperto dalla Procura di Milano.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Inchiesta escort, Rafa Leao si difende dopo li diffusione dei nomi dei calciatori di Serie A: "Sono estraneo"

Notizie correlate

Escort Milano, emergono i nomi dei calciatori di Serie A (non indagati) coinvolti nell’inchiesta. Ecco chi sonoCalciomercato Milan, SOS numero 9: Allegri traccia l’identikit del nuovo attaccante.

Leggi anche: Leao e Bastoni, Calafiori e Vlahovic: i nomi dei calciatori (non indagati) che spuntano dall’inchiesta escort a Milano

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Caso escort, Leão si difende sui social: Totalmente estraneo all’inchiesta, non sono coinvolto; Rafael Leão — Milan: Attaccante, Profilo e Notizie; Scandalo escort a Milano, Leao smentisce tutto: Io estraneo, nessun reato; Inchiesta sulle escort di lusso a Milano, ecco i nomi dei calciatori di Serie A coinvolti.

Leao e l’inchiesta sulle escort: Non ho commesso alcun reato. Il suo nome presente nelle parole chiaveIn una storia su Instagram Rafa Leao ha negato qualsiasi coinvolgimento nell'inchiesta milanese sul giro di escort ... fanpage.it

Escort e calciatori, Leao: «Estraneo ai fatti, prima che calciatori siamo persone con famiglia e una reputazione»Negli ultimi giorni è scoppiato un vero e proprio caso legato a presunti rapporti tra escort e calciatori all'interno della movida milanese. La Procura di Milano ha ... ilgazzettino.it

In una storia su Instagram Rafa Leao ha negato qualsiasi coinvolgimento nell’inchiesta milanese sul giro di escort. Cosa emerge: https://fanpa.ge/rafpj - facebook.com facebook

Rafael Leão (@RafaeLeao7) on X x.com