Inchiesta escort parlano per la prima volta i calciatori Leao | Totalmente estraneo Anche Calafiori nega

Nell'ambito di un'inchiesta sulla rete di escort coinvolge quattro persone arrestate, sono stati ascoltati per la prima volta alcuni calciatori. Tra loro, uno ha dichiarato di essere completamente estraneo ai fatti, mentre un altro ha negato ogni coinvolgimento. Sono stati analizzati i telefoni sequestrati ai soggetti fermati, con decine di parole chiave e oltre sessanta nomi di calciatori inclusi nelle verifiche della Procura.

Decine di parole chiave, tra cui almeno 60 nomi e cognomi di calciatori, per passare al setaccio i telefonini sequestrati ai quattro arrestati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano su un giro di escort per i dopopartita dei giocatori. I giocatori non risultano indagati e alcuni di loro potrebbero essere chiamati a testimoniare. Intanto, però, sui social alcuni calciatori stanno chiedendo di non essere associati all'indagine in quanto «totalmente estranei ai fatti». Tra questi, Rafael Leao e Riccardo Calafiori. Lo sfogo di Leao «Ci tengo a chiarire in modo diretto che sono totalmente estraneo ai fatti oggetto dell'inchiesta.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Inchiesta escort, parlano (per la prima volta) i calciatori. Leao: «Totalmente estraneo». Anche Calafiori nega Notizie correlate Caso escort, Leao respinge le accuse: “Sono totalmente estraneo ai fatti oggetto dell’inchiesta”Negli ultimi giorni la Procura di Milano ha avviato un inchiesta per un presunto giro di escort e droga della risata (palloncini gonfi di protossido... Leggi anche: Leao e Bastoni, Calafiori e Vlahovic: i nomi dei calciatori (non indagati) che spuntano dall’inchiesta escort a Milano Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Scandalo escort, i nomi dei calciatori nelle parole chiave dei pm; Da Bastoni a Leao, inchiesta escort: la lista che scuote la Serie A; Tutti gli aggiornamenti e le notizie di calcio oggi; Inchiesta escort a Milano, spuntano i primi nomi di calciatori. Atletico-Arsenal sarà anche la sfida tra Ruggeri e Calafiori, con la certezza che ci sarà un italiano a giocarsi il titolo il 30 maggio Chi è favorito Arsenal o Atletico #FantaChampions - facebook.com facebook