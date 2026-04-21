Secondo quanto emerso, almeno settanta calciatori, tra cui alcuni di squadre come Inter, Milan e Juventus, sono stati coinvolti in feste organizzate da un’agenzia di eventi a Milano. Durante le indagini sono stati individuati bonifici per circa 450mila euro effettuati tramite app di pagamento e sui conti bancari degli arrestati. Le serate si sono svolte nelle ultime settimane, con alcuni atleti coinvolti nelle attività illegali.

Sono almeno settanta i calciatori che hanno partecipato alle feste organizzate dalla agenzia di eventi milanesi MA.DE. MILANO, al centro di una indagine della Procura di Milano per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. I loro nomi, nell’ordinanza, sono omissati e nessuno di loro è indagato in quanto non hanno commesso reati. Si tratta di giocatori anche di Inter, Milan, Juve, Sassuolo e Verona. Non è però stato accertato quanti abbiano usufruito anche del servizio di escort e droga della risata, come apprende l’ANSA da fonti qualificate. “Calciatori di fama internazionale”, ma anche un pilota di Formula 1 e alcuni giocatori di hockey.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso escort: almeno 70 calciatori anche di Inter, Milan e Juventus coinvolti nelle serate milanesi. Bonifici per 450mila euro su Revolut e conti degli arrestati

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