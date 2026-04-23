Nell'ambito di un'inchiesta sulla presunta rete di escort coinvolta nel mondo del calcio, calciatori noti hanno negato ogni coinvolgimento. Tra loro, un attaccante di una squadra di Serie A ha dichiarato di voler tutelare la propria famiglia e la propria reputazione. La Procura ha già esaminato i telefoni sequestrati a quattro persone arrestate, analizzando decine di parole chiave e oltre 60 nomi di calciatori per chiarire il ruolo di ciascuno.

Decine di parole chiave, tra cui almeno 60 nomi e cognomi di calciatori, per passare al setaccio i telefonini sequestrati ai quattro arrestati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano su un giro di escort per i dopopartita dei giocatori. I giocatori non risultano indagati e alcuni di loro potrebbero essere chiamati a testimoniare. Intanto, però, sui social alcuni calciatori stanno chiedendo di non essere associati all'indagine in quanto «totalmente estranei ai fatti». Tra questi, Rafael Leao e Riccardo Calafiori. Lo sfogo di Leao «Ci tengo a chiarire in modo diretto che sono totalmente estraneo ai fatti oggetto dell'inchiesta.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Inchiesta escort e calciatori, Calafiori e Leao negano il loro coinvolgimento. L'attaccante rossonero: «Ho una famiglia e una reputazione»

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