Inchiesta escort e calciatori Calafiori e Leao negano il loro coinvolgimento L' attaccante rossonero | Ho una famiglia e una reputazione

Da ilmessaggero.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ambito di un'inchiesta sulla presunta rete di escort coinvolta nel mondo del calcio, calciatori noti hanno negato ogni coinvolgimento. Tra loro, un attaccante di una squadra di Serie A ha dichiarato di voler tutelare la propria famiglia e la propria reputazione. La Procura ha già esaminato i telefoni sequestrati a quattro persone arrestate, analizzando decine di parole chiave e oltre 60 nomi di calciatori per chiarire il ruolo di ciascuno.

Decine di parole chiave, tra cui almeno 60 nomi e cognomi di calciatori, per passare al setaccio i telefonini sequestrati ai quattro arrestati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano su un giro di escort per i dopopartita dei giocatori. I giocatori non risultano indagati e alcuni di loro potrebbero essere chiamati a testimoniare. Intanto, però, sui social alcuni calciatori stanno chiedendo di non essere associati all'indagine in quanto «totalmente estranei ai fatti». Tra questi, Rafael Leao e Riccardo Calafiori. Lo sfogo di Leao «Ci tengo a chiarire in modo diretto che sono totalmente estraneo ai fatti oggetto dell'inchiesta.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Inchiesta escort e calciatori, Calafiori e Leao negano il loro coinvolgimento. L'attaccante rossonero: «Ho una famiglia e una reputazione»

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