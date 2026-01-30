Incendio nella notte nel piazzale di un autonoleggio | due vetture distrutte dalle fiamme

Questa notte, un incendio si è scatenato nel piazzale di un autonoleggio ad Aprilia. Le fiamme hanno divorato due vetture, che sono state completamente distrutte. I vigili del fuoco e la polizia sono intervenuti subito per mettere in sicurezza la zona e spegnere il rogo. Nessuno si è fatto male, ma il fronte delle indagini si concentra sulle cause dell’incendio.

L'intervento nella notte ad Aprilia di vigili del fuoco e polizia. Le indagini sono in corso; in piedi l'ipotesi del rogo doloso Un incendio nella notte ha messo in allerta i vigili del fuoco e la polizia ad Aprilia. L'intervento c'è stato nella zona di via Carrocceto dove il rogo nel piazzale di un autonoleggio hanno distrutto due vetture che sono state divorate dalle fiamme. Sul posto sono arrivati anche gli agenti del Commissariato di Aprilia ed è stato effettuato un primo sopralluogo. Dagli elementi emersi, sembrerebbe emergere l'ipotesi di un incendio doloso e dell'atto intimidatorio.

