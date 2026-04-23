Incendio in casa morta anziana donna di 88 anni | si indaga

Un incendio in una abitazione ha provocato la morte di una donna di 88 anni. La donna è deceduta a causa delle ustioni riportate durante l’incendio. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del rogo. Non sono ancora state fornite ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un’anziana donna di 88 anni è morta a case delle ustioni riportate a seguito dell’incendio della sua abitazione. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di oggi a Portici, nel Napoletano. Sulle cause dell’incendio sono in corso accertamenti ma la pista seguita è del fatto accidentale. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme che hanno distrutto cucina e salone. Indagini in corso anche da parte dei carabinieri che sono giunti sul posto. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24.it.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incendio in casa, morta anziana donna di 88 anni: si indaga Notizie correlate Donna trovata morta in casa, Monica Eretta aveva 40 anni: indaga la Procura di Tempio, oggi l’autopsiaLa Procura di Tempio Pausania ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di morte in conseguenza di un altro reato per il decesso di Monica Eretta, 40enne... Leggi anche: Donna trovata morta in casa nel Torinese, intossicata da esalazioni di monossido: si indaga Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sorpreso a rubare diede fuoco alla vicina. Eseguita condanna a morte in Florida; Incendio in via Monte Nero, una donna è morta; Tragedia a Taurano: donna muore in ospedale dopo 10 giorni di agonia; Morta per sfuggire a rogo, nel processo sul femminicidio l'ultima telefonata. Incendio in casa, morta anziana donna nel NapoletanoUn'anziana donna di 88 anni è morta a case delle ustioni riportate a seguito dell'incendio della sua abitazione. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di oggi a Portici, nel Napoletano. (ANSA) ... ansa.it Incendio in una casa a Portici, muore una donnaIl rogo in un'abitazione al Corso Garibaldi. Dalle prime ricostruzioni si tratterebbe di un evento accidentale ... rainews.it Incendio a Portici, donna morta a causa delle ustioni - facebook.com facebook E ci mancava l’incendio vicino a casa. Povero albero (ha preso fuoco il bidone della carta) x.com