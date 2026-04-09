Donna trovata morta in casa Monica Eretta aveva 40 anni | indaga la Procura di Tempio oggi l’autopsia

Una donna di 40 anni è stata trovata morta in una abitazione di un parente nella zona di Tempio Pausania. La Procura locale ha avviato un’indagine e ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di morte collegata a un altro reato. Oggi è prevista l’autopsia sul corpo della donna, mentre le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi per ricostruire le circostanze del decesso.

La Procura di Tempio Pausania ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di morte in conseguenza di un altro reato per il decesso di Monica Eretta, 40enne olbiese trovata senza vita a casa di un parente. Al momento della morte, non sarebbe stata sola. 🔗 Leggi su Fanpage.it Lucienne Polito trovata morta in casa ad Aversa, aveva 23 anni: disposta l’autopsiaLa 23enne Lucienne Polito è stata trovata senza vita nella sua abitazione nella serata di ieri, 24 febbraio. Giallo nel Ferrarese, donna trovata morta in casa: aveva un coltello conficcato nel petto, disposta autopsiaUna 55enne di origini ucraine è stata trovata morta in casa a Ostellato, nel Ferrarese, con un coltello conficcato nel petto. Si parla di: Donna di 40 anni trovata morta in casa: la Procura di Tempio apre un’inchiesta - L'Unione Sarda.it. Donna trovata morta in casa, Monica Eretta aveva 40 anni: indaga la Procura di Tempio, oggi l’autopsiaLa Procura di Tempio Pausania ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di morte in conseguenza di un altro reato per il decesso di Monica Eretta, 40enne ... fanpage.it Donna di 40 anni trovata morta in casa: la Procura di Tempio apre un’inchiestaAccertamenti in corso per chiarire le cause del decesso di Monica Eretta, olbiese. Disposta l’autopsia ... msn.com