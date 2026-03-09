Donna trovata morta in casa nel Torinese intossicata da esalazioni di monossido | si indaga

Una donna di 55 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Coazze, nel Torinese. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla possibile causa del decesso, che potrebbe essere legata a un’intossicazione da monossido di carbonio. La casa è stata sottoposta a controlli per accertare le circostanze e verificare se ci siano altri elementi rilevanti.

Una donna di 55 anni è stata trovata morta in casa a Coazze, nel Torinese. L'ipotesi è che la vittima sia deceduta a causa delle esalazioni di monossido di carbonio. Le indagini sono ancora in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Donna trovata morta in casa a Coazze, probabilmente uccisa da esalazioni di monossido di carbonioUn'italiana di 55 anni è stata trovata morta in casa nella prima mattinata di oggi, lunedì 9 marzo 2026, in borgata Carrà a Coazze.

