Donna trovata morta in casa nel Torinese intossicata da esalazioni di monossido | si indaga

Una donna di 55 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Coazze, nel Torinese. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla possibile causa del decesso, che potrebbe essere legata a un’intossicazione da monossido di carbonio. La casa è stata sottoposta a controlli per accertare le circostanze e verificare se ci siano altri elementi rilevanti.

Una donna di 55 anni è stata trovata morta in casa a Coazze, nel Torinese. L'ipotesi è che la vittima sia deceduta a causa delle esalazioni di monossido di carbonio. Le indagini sono ancora in corso.