Benito Nardi muore a 88 anni nella sua auto finita contro un albero L' ipotesi del malore all' origine dell' incidente

Benito Nardi, 88 anni, ha perso la vita quando il suo veicolo si è schiantato contro un albero a Giavera del Montello. La causa più probabile dell’incidente sarebbe un malore che avrebbe colpito l’uomo al volante, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri. Nardi stava percorrendo via Roma quando, improvvisamente, ha perso il controllo della macchina, finendo fuori strada.

GIAVERA DEL MONTELLO (TREVISO) - Incidente con esito tragico nel pomeriggio di sabato 14 febbraio a Giavera del Montello: un uomo anziano, Benito Nardi di 88 anni, è morto e la sua automobile è finita frontalmente contro un albero. La ricostruzione e i soccorsi L'uscita di strada, che no ha coinvolto altri veicoli o persone, è avvenuta alle 15.20 in via Nogariole. L'utilitaria guidata dall'anziano è finita contro un albero. Quando sul posto sono arrivati i sanitari il conducente era deceduto. Spetterà ai carabinieri, incaricati dei rilievi, accertare se il decesso sia stato una conseguenza dell'urto o se lo abbia invece innescato, magari dopo un malore che potrebbe aver colto l'88enne.