Investito dalle fiamme nell' incendio della sua abitazione a Ruvo 72enne muore in ospedale

Un uomo di 72 anni è deceduto in ospedale dopo essere stato investito dalle fiamme nel suo appartamento a Ruvo di Puglia. L’incendio è scoppiato il 14 gennaio e il suo intervento si è concluso con il decesso del residente. La vittima aveva riportato gravi ferite e si trovava sotto cure mediche da diversi giorni.

Michele Visconti non ce l’ha fatta: è morto al Policlinico di Bari dopo settimane di ricovero per le ustioni riportate nel rogo del 14 gennaio in via Bellini È morto Michele Visconti, il 72enne rimasto gravemente ferito nell’incendio divampato lo scorso 14 gennaio a Ruvo di Puglia. L’uomo è deceduto ieri, lunedì 2 marzo, al Policlinico di Bari, dove era ricoverato da settimane a causa delle ustioni riportate in diverse parti del corpo. Le sue condizioni erano apparse fin da subito molto gravi, tanto da rendere necessario il trasferimento e il ricovero nel capoluogo. Il rogo si era sviluppato all’interno di un appartamento al piano terra in via Bellini, non lontano dalla stazione ferroviaria di Ruvo. 🔗 Leggi su Baritoday.it Ustionato nell'incendio della sua abitazione: muore un 72enneÈ morto il 72enne rimasto gravemente ustionato nell’incendio divampato lo scorso 14 gennaio nella sua abitazione a Ruvo di Puglia: Michele Visconti,... Incendio in un'abitazione a Ruvo: fiamme domate dai vigili del fuoco, un uomo ustionatoUn incendio è divampato nella serata di ieri, mercoledì 14 gennaio, in un'abitazione a Ruvo di Puglia. Tutto quello che riguarda Investito dalle fiamme nell'incendio... Temi più discussi: Investito da un’auto: ciclista in condizioni gravi; Forino, esplode la bombola: meccanico in gravi condizioni; Corto circuito manda in fiamme il chiosco di fiori di via Dagnini; Muore dopo 2 mesi di agonia il 72enne ferito nell’incendio di via Bellini. Porto Sant'Elpidio, auto distrutta dalle fiamme nella notte: sull'incendio l'ombra del piromanePORTO SANT'ELPIDIO - Auto distrutta dalle fiamme nella notte: sull'incendio l'ombra del piromane. L'allarme è scattato intorno alle 2 della notte scorsa in via Ancona, a Porto Sant'Elpidio, per una ... corriereadriatico.it Polizia salva donna avvolta dalle fiamme nella sua abitazione nel FoggianoHanno salvato una donna avvolta dalle fiamme all'interno della sua abitazione, portando in salvo anche la figlia minorenne. E' accaduto in località Siponto alle porte di Manfredonia (Foggia) la sera ... ansa.it ISERNIA. Pakistano 35enne investito da scooter mentre attraversa la strada Uno scooter ha investito questa mattina un pakistano 35enne in Viale 3 marzo, a Isernia. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 che ha trasportato in ospedale sia il pedone che - facebook.com facebook Moto2, incidente pauroso in Thailandia: David Alonso investito da Salac, ma sta bene #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #Moto2 x.com