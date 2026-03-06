Incendio al mercato di Fuorigrotta | Fiamme alte 30 metri |VIDEO

Nel pomeriggio del 6 marzo, nel quartiere Fuorigotta di Napoli, si è sviluppato un incendio nel mercato di via Metastasio. Le fiamme hanno raggiunto un’altezza di circa 30-40 metri, causando momenti di panico tra operatori e clienti presenti nell'area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Danni ad almeno sette stand. A prendere fuoco sarebbero state le cassette in legno dell'area ortofrutta Momenti di panico nel mercato di via Metastasio, a Napoli, nel quartiere Fuorigrotta. Nel pomeriggio di oggi, 6 marzo, è divampato un incendio con le fiamme che, come racconta uno degli operatori, “.hanno raggiunto anche i 30-40 metri di altezza”. A prendere fuoco sarebbero state le cassette vuote dell'ortofrutta, abbandonate in un angolo del mercato. Sarebbero stati registrati danni ad almeno sette stand del mercato, tutti occupati da chi vende frutta e verdura. Non è ancora noto, invece, come abbia fatto cominciare l'incendio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Incendio a Fuorigrotta: fiamme alte, mercato in fiammeUn vasto incendio ha colpito il mercato rionale di Fuorigrotta nel pomeriggio del 6 marzo 2026. Leggi anche: Fiamme altissime, incendio nel mercato rionale di Fuorigrotta | VIDEO Tutti gli aggiornamenti su Incendio al mercato di Fuorigrotta.... Temi più discussi: Cinque auto a fuoco in strada in due ore: l'ombra di un piromane nel Milanese; Cassonetto incendiato in centro: Bravi ragazzi per non esservi girati dall'altra parte; Grande incendio al mercato all'ingrosso di Pristina, intervengono i vigili del fuoco; Eventi segnalati dai Comuni. Napoli, incendio al mercato di Fuorigrotta a via MetastasioUn'alta colonna di fumo nero si è alzata sulla città per l'incendio divampato intorno alle 16 di venerdì 6 marzo al mercato di via Metastasio nel quartiere Fuorigrotta. Non risultano esserci feriti. L ... napoli.repubblica.it Incendio a Napoli, fiamme vicino al mercato rionale di Fuorigrotta: enorme colonna di fumoUn grosso incendio è scoppiato oggi pomeriggio, venerdì 6 marzo, vicino al mercato rionale di Fuorigrotta. Una enorme colonna di fumo nero si è levata su Napoli. Sul posto vigili del fuoco e polizia l ... fanpage.it Napoli, incendio al mercatino di Fuorigrotta - facebook.com facebook Bloccati sul balcone da un #incendio, salvati dai #vigilidelfuoco. L’intervento stanotte a Oleggio, in provincia di #Novara #6marzo x.com