Incendio in chiesa a fuoco il telone che ricopre l' impalcatura | Fiamme di 10 metri

Questa mattina presto a Stellata, nel Bondenese, si è verificato un incendio alla chiesa locale. Le fiamme hanno avvolto il telone che copre l’impalcatura, raggiungendo circa 10 metri di altezza. L’incendio si è sviluppato all’alba di domenica 8, creando momenti di paura tra i residenti e i passanti, che hanno visto le fiamme divampare sulla facciata dell’edificio, ancora interessato dai lavori di ristrutturazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e

Attimi di paura alla chiesa di Stellata, nel Bondenese. All’alba di domenica 8, infatti, il grande telo che ricopre la facciata dell’edificio – interessato da lavori di ristrutturazione – ha preso fuoco. Sul posto, intorno alle 5, sono giunti immediatamente i pompieri che hanno lavorato per.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Approfondimenti su Stellata Chiesa Bari, scoppia incendio alla Terminal Puglia: fiamme alte 10 metri, sul posto i vigili del fuoco Vegetazione in fiamme in un'area di 1600 metri quadrati: Vigili del Fuoco domano l'incendio Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Usa: sparatoria in una chiesa mormone del Michigan poi andata in fiamme Ultime notizie su Stellata Chiesa Argomenti discussi: Settecamini, di nuovo a fuoco il bar della parrocchia di Santa Maria dell'Olivo; Auto in fiamme, l'incendio nella rotonda davanti alla chiesa: l'Opel Corsa era alimentata a gpl; La chiesa de los Santos Juanes riapre al pubblico; Ambulanze bruciate nel cortile della parrocchia, dal San Paolo l'appello dei volontari per ripartire. Adelfia unita nel dolore: l’ultimo abbraccio a Rocco e Antonietta, i due anziani morti nell'incendioLutto cittadino per i coniugi morti nell’esplosione in via Oberdan. Chiesa gremita per i funerali nella parrocchia dell’Immacolata ... lagazzettadelmezzogiorno.it Chiesa di Gesù e Maria: incendio al presepeIn corso le indagini sull'episodio accaduto nella mattina del 25 gennaio nella chiesa affidata agli agostiniani scalzi. Un principio di incendio anche in un cantiere esterno a San Lorenzo in Lucina ... romasette.it Nella chiesa madre di Adelfia (Ba), i funerali dei due coniugi rimasti uccisi durante l'incendio divampato il 31 gennaio 2026. Tanti i cittadini riunitisi per l'ultimo saluto a Rocco Lotito e Adriana Costantini. facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.