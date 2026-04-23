Il Forum dei Brutti, nato nel 1993 come spazio di confronto, riaprirà il 1° aprile 2026 online con un dominio islandese. La piattaforma si è evoluta nel tempo, diventando una comunità digitale caratterizzata da gerarchie rigide. Recentemente, si è verificata una trasformazione dall'origine come supporto sociale a un ambiente che ospita anche contenuti di odio online.

? Cosa sapere Il Forum dei Brutti riapre online il 1 aprile 2026 con un dominio islandese.is.. La piattaforma trasforma il progetto del 1993 in una comunità digitale con gerarchie rigide.. Il 1° aprile 2026 il Forum dei Brutti ha riaperto i battenti online con un dominio islandese.is, segnando una nuova fase per la più grande comunità italiana di incel. Tra i vicoli digitali dove l’isolamento si trasforma in identità, il fenomeno degli uomini che nutrono risentimento verso le donne sta cambiando volto. Quello che era nato nel 1993 a Ottawa come il Alana’s Involuntary Celibacy Project, un progetto ideato dalla studentessa Alana della Carleton University per offrire supporto reciproco a chi soffriva di solitudine senza distinzione di genere o orientamento, si è trasformato radicalmente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Incel: la metamorfosi digitale dal supporto sociale all’odio online

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