Redpilled e incel | le sottoculture dell’online che sostengono i diritti degli uomini Di cosa si tratta

Redpilled e incel sono due sottoculture online che difendono i diritti degli uomini. Spesso coinvolgono discussioni su relazioni e mascolinità, con un tono aggressivo e provocatorio. Recentemente, alcuni di questi gruppi organizzano incontri virtuali dove si scambiano opinioni spesso dure e polarizzate. Un esempio pratico si può ascoltare in una normale giornata: mentre un genitore passa vicino alla stanza di suo figlio, sente una conversazione tra due ragazzi che si sfidano, parlando di relazioni e vita da uomo. La scena mostra come questi gruppi influenzino i giovani, anche senza che se ne rendano conto.