Redpilled e incel | le sottoculture dell’online che sostengono i diritti degli uomini Di cosa si tratta
Redpilled e incel sono due sottoculture online che difendono i diritti degli uomini. Spesso coinvolgono discussioni su relazioni e mascolinità, con un tono aggressivo e provocatorio. Recentemente, alcuni di questi gruppi organizzano incontri virtuali dove si scambiano opinioni spesso dure e polarizzate. Un esempio pratico si può ascoltare in una normale giornata: mentre un genitore passa vicino alla stanza di suo figlio, sente una conversazione tra due ragazzi che si sfidano, parlando di relazioni e vita da uomo. La scena mostra come questi gruppi influenzino i giovani, anche senza che se ne rendano conto.
“ Ciao Bro, lo sai che la tipa mi ha friendzonato? Allora l’ho ghostata perché voglio stare chill. aspè che sta laggando. ” Potrebbe capitarvi di passare davanti la camera di vostro figlio ed ascoltare questa conversazione con un suo amico mentre gioca alla Playstation, magari non sono nemmeno nello stesso gioco, ma chiacchierano in cuffia. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
“Segnala la truffa”: il servizio gratuito di Altroconsumo contro le frodi online. Di che cosa si tratta e perché può essere utile ai consumatori
Dove Cameron: «Ho la sindrome dell'impostore. Faccio fatica ad accettare quello che so che in realtà mi spetta». Di che cosa si tratta esattamente?
Dove Cameron rivela di soffrire della sindrome dell’impostore, una condizione che le rende difficile accettare i successi che ottiene, spiegando di sentirsi spesso come se non meritasse i riconoscimenti.
Essere INCEL e teoria REDPILL: la mia OPINIONE PERSONALE #single #solitudinemaschile #riflessioni
Argomenti discussi: Redpilled e incel: le sottoculture dell'online che sostengono i diritti degli uomini. Di cosa si tratta.