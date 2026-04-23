Inaugurazioni libri documentari e Gli Angeli di All Stars | gli eventi di oggi
Oggi, giovedì 16 aprile, nell’area aretina si svolgono diversi eventi culturali. Sono previsti incontri legati alla presentazione di libri, proiezioni di documentari e l’anteprima dello spettacolo “Gli Angeli di All Stars”. Per segnalare ulteriori appuntamenti, è possibile scrivere alla redazione di Arezzo Notizie.
Gli eventi di oggi, giovedì 16 aprile, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI.Speciale Sagre - Gli eventi del buon.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Notizie correlate
I gioielli del maestro Zorzi al Museo Orodautore, poi incontri, libri e teatro. Gli eventi di oggiArezzo - Alle 18 nella sala San Francesco (cripta) presso la Basilica di San Francesco in Arezzo si terrà un evento di riflessione che si inserisce...
Leggi anche: “Sonidumbra” in concerto, Gli occhi d'Aurturo e le mostre: gli eventi di oggi
Aggiornamenti e dibattiti
Si parla di: Inaugurazioni, libri, documentari e Gli Angeli di All Stars: gli eventi di oggi; Eventi segnalati dai Comuni.