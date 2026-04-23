Inaugurazioni libri documentari e Gli Angeli di All Stars | gli eventi di oggi

Oggi, giovedì 16 aprile, nell’area aretina si svolgono diversi eventi culturali. Sono previsti incontri legati alla presentazione di libri, proiezioni di documentari e l’anteprima dello spettacolo “Gli Angeli di All Stars”. Per segnalare ulteriori appuntamenti, è possibile scrivere alla redazione di Arezzo Notizie.