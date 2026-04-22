Mostra internazionale Posta e Patrimonio di Padova e Provincia a palazzo Santo Stefano

È stata inaugurata presso Palazzo Santo Stefano, in Riviera Tito Livio 1, una mostra internazionale dedicata agli oggetti postali e alla filatelia. L’esposizione è aperta al pubblico e presenta una selezione di pezzi provenienti da diversi paesi, tutti appartenenti a collezioni private e pubbliche. L’evento, promosso dalla Provincia di Padova, si inserisce in un calendario di iniziative culturali legate al patrimonio postale e filatelico della regione.

La Provincia di Padova è lieta di annunciare l’apertura della mostra dedicata agli oggetti postali e alla filatelia internazionale, ospitata nella prestigiosa cornice di Palazzo Santo Stefano (ingresso da Riviera Tito Livio 1). L’esposizione si propone come un viaggio filatelico che supera i.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate “AGATA allegra Mucci alle prese con gli sport invernali” la mostra a Palazzo Santo Stefano a PadovaC'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) Arriva a... "A cuore aperto" la mostra a Palazzo Santo StefanoLa mostra A cuore aperto è in programma dall’11 aprile al 3 maggio 2026 a palazzo Santo Stefano (piazza Antenore, 3 – Padova) ed è dedicata...