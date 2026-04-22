A cuore aperto la mostra a Palazzo Santo Stefano

Da aprile a inizio maggio 2026, sarà aperta al pubblico a Palazzo Santo Stefano una mostra dedicata alle tavole originali del fumetto Il dono, realizzato da Valentina Gigante. L’esposizione, intitolata A cuore aperto, si svolgerà in piazza Antenore a Padova. La mostra presenta le illustrazioni del fumetto, che racconta storie di tenacia, coraggio e amore.

La mostra A cuore aperto è in programma dall’11 aprile al 3 maggio 2026 a palazzo Santo Stefano (piazza Antenore, 3 – Padova) ed è dedicata all’esposizione delle tavole originali del fumetto Il dono: storie di tenacia, coraggio e amore realizzato da Valentina Gigante.L’iniziativa si inserisce.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

'A CUORE APERTO' IN MOSTRA FINO AL 3 MAGGIO | 13/04/2026

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