In ‘Vangeli’ del gruppo Poem si ritrova la gioia dello spirito comunitario dei primi cristiani

Nel gruppo Poem, il brano ‘Vangeli’ esprime la gioia dello spirito comunitario dei primi cristiani. Per molti secoli, la religione cristiana e successivamente quella cattolica sono state associate a un’immagine di vita caratterizzata da sofferenza, rinunce e privazioni, con l’obiettivo di ottenere una ricompensa ultramondana. La rappresentazione contenuta nel testo contrasta con questa visione, offrendo un’immagine più positiva e condivisa della fede e della comunità religiosa.

Per secoli, millenni in realtà, la religione cristiana, e poi quella cattolica, si sono caratterizzate per una visione fondamentalmente triste e dolorosa dell’esistenza, fatta di sofferenze, rinunce, privazioni in forza delle quali conquistarsi la ricompensa ultramondana. Questa visione nasceva da una lettura dogmatica dei Vangeli, trasformati in un compendio di regole e divieti. E l’amore, che di quei testi costituisce il messaggio più alto e rivoluzionario, è stato così “ridotto” quasi unicamente alla sola dimensione verticale, dalle creature verso il Creatore (e viceversa, ma non sempre), mettendo così in secondo piano la ben più importante dimensione orizzontale, quella dell’amore che affratella le creature, legandole le une alle altre nella pienezza della propria umanità.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In ‘Vangeli’ del gruppo Poem si ritrova la gioia dello spirito comunitario dei primi cristiani Notizie correlate Leggi anche: Tassista ritrova la videocamera in auto e si improvvisa detective: restituita all’asso giapponese dello short-track Conte ritrova (almeno) la difesa dello scudetto dell’anno scorso, Meret si è riconfermato un talentoContro il Genoa, racconta Gazzetta, tornerà la difesa titolare che ha permesso la vittoria dello Scudetto 2024/25 ad Antonio Conte: Rrahmani, Juan... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: UNA BIRRETTA; Reggio Calabria, il 17 aprile la presentazione del libro Gnosi: il Vangelo secondo Cristo | INFO; Donato a Fratel Cosimo il prezioso Vangelo del Giubileo 2025; Reggio Calabria, alla Libreria Culture la presentazione del libro Gnosi: il Vangelo secondo Cristo. In ‘Vangeli’ del gruppo Poem si ritrova la gioia dello spirito comunitario dei primi cristianiAlle Fonderie Limone di Torino, Gabriele Vacis dirige 'Vangeli', uno spettacolo corale che riscopre il messaggio di gioia e corporalità ... ilfattoquotidiano.it Presso la Chiesa di Santa Elena saranno presentati i celebri Vangeli dell’artista, opere di intensa forza espressiva che traducono il messaggio sacro in un linguaggio visivo contemporaneo, mentre al Museo Diocesano di Caserta saranno esposte le sue opere - facebook.com facebook H. 15:50 Pensieri sui #Vangeli #festivi Padre Livio x.com