Tassista ritrova la videocamera in auto e si improvvisa detective | restituita all’asso giapponese dello short-track

Un tassista di Milano ha ritrovato una videocamera dal valore di 550 euro lasciata nel suo veicolo. L’uomo ha cercato di individuare i proprietari, controllando le registrazioni e chiedendo ai clienti. Dopo alcune settimane di indagini, è riuscito a rintracciare il destinatario, un atleta giapponese di short-track. La videocamera contiene immagini di allenamenti e gare. Il tassista ha deciso di consegnarla direttamente al destinatario. La vicenda dimostra come la solidarietà possa fare la differenza.

© Ilgiorno.it - Tassista ritrova la videocamera in auto e si improvvisa detective: restituita all’asso giapponese dello short-track

Milano, 21 febbraio 2026 – Una videocamera da 550 euro dimenticata nel taxi. Il conducente che le prova tutte per risalire ai proprietari e alla fine ci riesce. La commovente lettera di ringraziamento di chi ha sinceramente apprezzato l’abnegazione del benefattore, che ha restituito non tanto un oggetto di valore quanto lo scrigno che custodisce le immagini più care di un’intera famiglia. Un aiuto ricambiato con un biglietto per assistere alle competizioni olimpiche in calendario ieri sera al Forum di Assago. Cliente eccellente. Sì, perché il cliente è l’asso giapponese dello short track Keita Watanabe, che con i colori del Sol Levante ha conquistato una medaglia di bronzo ai Mondiali di Sofia 2019 nei tremila metri e che ieri sera è sceso in pista.🔗 Leggi su Ilgiorno.it Arianna Fontana, chi è la regina dello short trackArianna Fontana ha vinto l’oro nello short track ai Giochi di Pechino. Short track, l’Italia ritrova Arianna Fontana agli Europei, ma perde Valcepina per Milano CortinaAllo IJssportcentrum di Tilburg, sede degli Europei 2026 di short track, l’Italia affronta un mix di emozioni: la riconferma di Arianna Fontana, presente in gara, e la perdita di Valcepina, che non potrà partecipare a Milano Cortina. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Monza, tassista chiede il pagamento di una corsa da 20 euro e si ritrova un coltello alla gola: l'aggressore accusato di tentato omicidio - facebook.com facebook