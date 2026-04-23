In stazione col panetto di hashish e un coltello da cucina | denunciato

Un uomo è stato denunciato nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Monza dopo essere stato sorpreso con un panetto di hashish e un coltello da cucina. È stato notato mentre consegnava una sostanza stupefacente a un’altra persona. La polizia ha fermato l’individuo e ha sequestrato gli oggetti trovati. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sulla vicenda.

Lo hanno visto mentre passava della sostanza stupefacente ad un'altra persona nei pressi della stazione ferroviaria a Monza. I vigili hanno quindi voluto vederci chiaro e per l'uomo, trovato con oltre 40 grammi di hashish, è scattata la denuncia. Il fattoIntorno alle 17:45 di mercoledì 22 aprile.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Fugge dalla Polizia Locale e getta un panetto di hashish, bloccato e denunciato a SassuoloUna denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti ed il sequestro di 33 grammi di hashish: è questo il bilancio di un inseguimento, da parte degli... Roma: con coltello da cucina davanti al Senato, denunciatoPoco prima delle 11, in Corso Rinascimento all’incrocio con Corsia Agonale, nei pressi del Senato della Repubblica, i Carabinieri della Stazione di... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Nasconde un panetto di hashish negli slip, scattano denuncia e Daspo urbano per un 18enne; Ancona, spaccio di droga: panetto di hashish nascosto nelle mutande. Scattano due daspo e una segnalazione.