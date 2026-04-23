In servizio da oggi un nuovo motobattello foraneo | è il San Polo

Da oggi è in servizio il nuovo motobattello foraneo denominato San Polo, che si aggiunge alla flotta di navigazione dell’azienda. Si tratta della quarta unità della serie dedicata ai sestieri della Venezia insulare, dopo i modelli Cannaregio, Dorsoduro e Castello. La messa in funzione del San Polo fa parte di un intervento di aggiornamento della flotta, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti tra le diverse zone della città.

Prosegue il percorso di rinnovamento della flotta di navigazione Actv. Dopo l’entrata in servizio dei nuovi motobattelli foranei Cannaregio, Dorsoduro e Castello, da oggi è operativo anche il San Polo, quarta unità della serie navale dedicata ai sestieri della Venezia insulare. Il quinto e ultimo.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Notizie correlate

Inaugurato oggi il supermercato Eurospar nel nuovo polo commerciale di NonantolaE' stato inaugurato stamattina il nuovo supermercato Eurospar in via Fondo Consolata 3.

Leggi anche: Fondi da Roma per il nuovo polo dell’infanzia

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: San Polo Matese, il Mazzamauriello guida la scoperta del borgo; Salute e prevenzione, a Bari gli screening gratuiti del polo socio sanitario di prossimità; MISSIONI: l'esperienza di suor Alessandra Camatta; Cortei e Appia Run, a Roma oggi e domani strade chiuse e bus devi.

I glicini a #Venezia! Da San Polo a Sant’Elena, la città si colora di lilla - facebook.com facebook

I glicini a #Venezia! Da San Polo a Sant’Elena la città si colora di lilla x.com