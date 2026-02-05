L’après-ski in stile alpino è a Palazzo Lombardia | fino al 15 marzo all’Oasi Life Experience eventi installazioni e incontri culturali aperti alla città

Oasi-Life-Experience Milano apre le porte a un nuovo modo di vivere l’après-ski. Da oggi, fino al 15 marzo, la piazza di Città di Lombardia si trasforma in un’area dedicata alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi, con eventi, installazioni e incontri culturali. Il palazzo si anima con un’atmosfera alpina, senza bisogno di partire in montagna. Una proposta che vuole coinvolgere la città e offrire un’esperienza diversa, tra divertimento e cultura, nel cuore di Milano.

Milano, 5 febbraio 2026 – Tutto pronto in piazza Città di Lombardia, sede del Palazzo della Regione, per l'inaugurazione, oggi, di " Oasi Life Experience-Casa Lombardia 2026": uno spazio innovativo ed elegante che, fino al 15 marzo, con una serie di strutture e installazioni, ospiterà eventi, incontri e momenti di divertimento dedicati alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi. "Un punto di riferimento – spiega il presidente, Attilio Fontana – per tutti coloro che vorranno vivere in maniera particolare un appuntamento che entrerà a pieno titolo nella storia del nostro Paese". La piazza coperta più grande d'Europa, con il supporto di Fondazione Fiera Milano, si trasformerà in una proposta rivolta al pubblico e ai media con un hub esperienziale nel cuore di Milano, dove sport, design, sostenibilità e Made in Italy intrecceranno un dialogo con istituzioni, operatori culturali e con tutti i visitatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

