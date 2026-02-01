Quali musei visitare gratis domenica 1 febbraio 2026 a Milano e in Lombardia | l'elenco e gli orari

Oggi, 1 febbraio, prima domenica del mese, a Milano e in Lombardia musei, parchi e siti archeologici sono aperti e si possono visitare senza pagare. Molti di questi luoghi non richiedono prenotazioni e sono pronti ad accogliere i visitatori. È una buona occasione per scoprire o riscoprire alcuni dei tesori nascosti della regione senza spendere nulla.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.