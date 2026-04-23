In partenza i lavori nel parco più segreto della città

Da udinetoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da maggio, nel parco Antonini Maseri di Udine inizieranno i lavori di riqualificazione. L'intervento interesserà una delle aree verdi più caratteristiche della città, nota per il suo valore storico e paesaggistico. I lavori prevedono interventi di recupero e miglioramento dell’area, con l’obiettivo di restituire lo spazio alla comunità nel corso dei prossimi anni. La riqualificazione coinvolgerà diverse fasi e interventi mirati a valorizzare il parco.

Comincerà a maggio l'intervento di riqualificazione a uno delle aree verdi più caratteristiche di Udine: parco Antonini Maseri, un luogo dal grande valore storico-paesaggistico, che nei prossimi anni sarà finalmente restituito alla città.Era la sede della Banca d'ItaliaIl giardino di palazzo.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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