In partenza i lavori nel parco più segreto della città

A partire da maggio, nel parco Antonini Maseri di Udine inizieranno i lavori di riqualificazione. L'intervento interesserà una delle aree verdi più caratteristiche della città, nota per il suo valore storico e paesaggistico. I lavori prevedono interventi di recupero e miglioramento dell’area, con l’obiettivo di restituire lo spazio alla comunità nel corso dei prossimi anni. La riqualificazione coinvolgerà diverse fasi e interventi mirati a valorizzare il parco.

Comincerà a maggio l'intervento di riqualificazione a uno delle aree verdi più caratteristiche di Udine: parco Antonini Maseri, un luogo dal grande valore storico-paesaggistico, che nei prossimi anni sarà finalmente restituito alla città.Era la sede della Banca d'ItaliaIl giardino di palazzo.🔗 Leggi su Udinetoday.it Caught husband cheating, I turned around and left, making him regret it and cry!#chinesedrama Notizie correlate Leggi anche: Pavullo, in partenza i lavori di rinnovo della rete gas in via Giardini Leggi anche: Finiti i lavori in viale Malta, “parco più verde e attrezzato” Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Cortona, via ai lavori per la copertura delle scale mobili. Il cantiere è in partenza; In partenza i lavori di riqualificazione della ciclopedonale di via Laghetto; In partenza i lavori di manutenzione degli alloggi comunali per anziani ad Alba; Stadio Giovanni Mari: in partenza i lavori sull’intonaco. Cortona, via ai lavori per la copertura delle scale mobili. Il cantiere è in partenzaInvestimento di 400mila euro, ok anche all’illuminazione al parcheggio dello Spirito Santo ... msn.com Partono i lavori per demolire l'ultima baracca in via delle MuraIn partenza i lavori per l'ultima demolizione: famiglia trasferita, atti notarili completati e avvio della riqualificazione con recupero delle mura storiche, nuovi alloggi e cantieri attivi ... lasicilia.it "Che delusione la partenza di Maldini. Ma forse un giorno torneremo entrambi al Milan" . Olivier Giroud non ha dimenticato i colori rossoneri e a Milannews ha svelato un retroscena sull'addio della storica bandiera e all'epoca direttore tecnico Pao - facebook.com facebook ESCLUSIVA MN - Giroud: "Che delusione la partenza di Maldini. Ma forse un giorno torneremo entrambi. Per il momento sono ancora al Lille ma il Milan mi manca. Vediamo..." x.com