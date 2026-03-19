Finiti i lavori in viale Malta parco più verde e attrezzato

I lavori in viale Malta sono stati completati dopo due mesi di interventi, come indicato dal cronoprogramma. Il Quartiere 2 ora dispone di un’area verde rinnovata, che include spazi attrezzati per lo sport, il relax e la socialità. La riqualificazione ha portato a un parco più verde e funzionale, aperto alla comunità. La zona è ora pronta per essere utilizzata dai cittadini.

Firenze, 19 marzo 2026 – I lavori in viale Malta sono ufficialmente terminati. Come previsto dal cronoprogramma, dopo due mesi di lavori il Quartiere 2 si riappropria di un’area verde completamente rinnovata e trasformata in un polo dedicato allo sport, al relax e alla socialità. L'intervento, che ha comportato un investimento di circa 298.000 euro, ha trasformato l'assetto della zona attraverso la realizzazione di un nuovo asse pedonale in pietra naturale e resina permeabile. Questa scelta ha permesso di eliminare le vecchie superfici in asfalto, aumentando le aree erbose e migliorando il drenaggio del terreno. Adesso nell’area verde ci sono alcune novità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Finiti i lavori in viale Malta, “parco più verde e attrezzato” Articoli correlati Parco Robinson, via ai lavori per la terza area verdeSono iniziati i lavori per la riqualificazione del Parco Robinson, la storica area verde del quartiere Canazza inaugurata nell’estate del 1971. Il futuro del Parco Ila. Verde e inclusività. Lavori all’ex SanatorioNuovo passo avanti verso la trasformazione del Parco Ila che fu nell’"Ila Community Park", rinnovata definizione per il Parco ex Sanatorio "Regina... Approfondimenti e contenuti su Finiti i lavori in viale Malta parco... Temi più discussi: Arcisate, la Casa di Comunità cambia volto: finiti i lavori da 1,2 milioni di euro; Stadio, finiti i lavori. Ok anche l’illuminazione: Il Morgagni è un gioiello; Casa della Comunità di Romano d’Ezzelino: finiti i lavori; Finiti i lavori nella parte ponente di piazza del Popolo. Stadio, finiti i lavori. Ok anche l’illuminazione: Il Morgagni è un gioielloL’adeguamento alla serie C per il Forlì Calcio era iniziato in estate. L’assessore Bravi: Luci ottime anche per le tv. Investiti 900mila euro. msn.com Finiti i lavori a Metato. Parte il ripristino della frana di NocchiTerminati i lavori per il ripristino della frana in via della Torre a Metato. Il dissesto, verificatasi nell’aprile scorso, ha... Terminati i lavori per il ripristino della frana in via della Torre a ... lanazione.it Due dipendenti della ditta rifiuti di #Giugliano sono finiti agli arresti domiciliari: secondo quanto ricostruito dalla Procura di Napoli Nord e dai militari della Forestale smaltivano illecitamente materiali speciali per conto terzi durante l’orario di lavoro. A incastrarli - facebook.com facebook Pagelle #Juve: David, alibi finiti. Cambiaso stappa, Conceicao manda al manicomio. Bentornato Yildiz x.com