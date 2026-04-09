I vincitori del World Press Photo sono stati annunciati, con immagini che catturano momenti di conflitti, proteste e situazioni di crisi in diverse parti del mondo. Le fotografie premiate testimoniano eventi di attualità e tensione, offrendo uno sguardo diretto su realtà spesso difficili da osservare. Il concorso riconosce il lavoro di fotogiornalisti che documentano con attenzione e immediatezza le vicende che coinvolgono persone e comunità.

Sono stati annunciati i vincitori del World Press Photo, uno dei concorsi di fotogiornalismo e fotografia documentaria più prestigiosi al mondo. Il concorso è diviso in sei aree geografiche e per ciascuna sono stati annunciati i vincitori delle tre categorie in cui è suddiviso. Il vincitore del World Press Photo of the Year, il premio più importante, sarà comunicato il 23 aprile e selezionato tra le foto presentate oggi. Le immagini vincitrici, legate alle notizie e alle storie del 2025, documentano come prevedibile i conflitti in corso nel mondo (dalla Striscia di Gaza all’Ucraina), gli eventi climatici condizionati dalla crisi climatica e... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I vincitori del World Press Photo

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VII Community Presents: Winning Stories from the World Press Photo Contest

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