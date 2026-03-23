Desio (Monza Brianza), 23 Marzo 2026 – Un pacco con dentro un chilogrammo di hashish consegnato a domicilio dal corriere, accompagnato dagli uomini della Guardia di Finanza. Dieci panetti di droga in una scatola intestata a una sessantenne di Desio, il cui numero di telefono risultava quello indicato per eventuali necessità durante la spedizione. La signora, donna delle pulizie in nero, madre di famiglia e incensurata, è trasalita quando è tornata a casa e i finanzieri le hanno fatto scattare le manette con l'accusa di detenzione a scopo di spaccio di ingente quantità di sostanze stupefacenti e l'hanno accompagnata al carcere femminile di San Vittore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A casa arriva un misterioso pacco con un chilo di hashish: colf 60enne (ignara e incensurata) lo ritira. Scattano le manette e finisce in carcere

Articoli correlati

Perugia, il pacco dal corriere nasconde mezzo chilo di hashish: arrestato 21enne, in casa aveva altra drogaUn arresto e un ingente sequestro di sostanze stupefacenti e denaro il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Perugia.

Droga tra Pompei e Boscoreale: cocaina in auto e un chilo di hashish in casa, scattano arresto e denunciaOperazione antidroga della Polizia di Stato tra Pompei, Torre Annunziata e Boscoreale.

Una selezione di notizie su A casa arriva un misterioso pacco con...

Discussioni sull' argomento Tentano di truffare un anziano fingendosi carabinieri ma quando si presentano a casa ad aprire sono i veri militari: scatta l'arresto; ? Non rientra a casa, scattano le ricerche a tappeto: trovato morto in un bosco; Esce di casa e non rientra più: scattano le ricerche tra Veneto e Friuli Venezia Giulia; Spino d’Adda. Marito violento, scattano allontanamento da casa e braccialetto elettronico.

A casa arriva un misterioso pacco con un chilo di hashish: colf 60enne (ignara e incensurata) lo ritira. Scattano le manette e finisce in carcereDesio, sul pacco erano riportati il suo indirizzo e il suo numero di telefono lei ha però negato ogni responsabilità. I sospetti sono così caduti sulla figlia trovata in possesso di alcuni grammi di d ... ilgiorno.it

Scattano le manette a Catania per un esponente dell’area insurrezionalista già condannato. Timori sul corteo di sabato a Roma facebook

Roma, zona 30 in centro storico. Da lunedì scattano le multe x.com