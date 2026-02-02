I carabinieri di Gela hanno beccato un giovane di 21 anni con un chilo di hashish nell’armadietto di casa. L’hanno arrestato in flagranza di reato, trovandolo già noto alle forze dell’ordine. La droga era nascosta in casa, pronta per essere spacciata.

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando provinciale Carabinieri di Caltanissetta, coadiuvati dal personale del reparto territoriale di Gela, hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione, che si è svolta nei giorni scorsi, è scattata nel cuore del centro abitato di Gela. Durante una perquisizione domiciliare, l’attenzione dei militari si è inizialmente focalizzata sul rinvenimento di una singola dose di hashish. Tuttavia, l’accuratezza nelle operazioni di ricerca ha permesso di estendere il controllo a ogni ambiente della casa, portando alla luce un ingente quantitativo di droga: oltre un chilogrammo di hashish era stato accuratamente occultato all’interno di un armadietto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Beccato con un chilo di hashish nell'armadietto di casa: arrestato un 21enne a Gela

