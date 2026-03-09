A Giugliano in Campania, i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato due giovani napoletani di 20 e 19 anni dopo un inseguimento durato diversi minuti. Durante l’operazione, i militari hanno accusato i due di fuga pericolosa, detenzione di droga e resistenza alle forze dell’ordine. È il terzo episodio di fuga rischiosa in pochi giorni nella stessa zona.

Tempo di lettura: 2 minuti A Giugliano in Campania i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato per fuga pericolosa, detenzione di droga e resistenza due ragazzi napoletani di 20 e 19 anni. Sono più o meno le 14 quando i militari intimano l’Alt alla Vw Golf GTI con targa polacca che non si ferma. Inizia un lungo inseguimento con l’auto tedesca che imbocca l’asse mediano con picchi di velocità che raggiungono i 200 kmh per poi proseguire nelle strade di Arzano e Casoria dove tenta di speronare un’altra auto dei carabinieri che aveva tentato di sbarrargli la strada. I due a bordo della Golf si dileguano tra Casavatore e Secondigliano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Giugliano, due arresti dopo un lungo inseguimento: terza “fuga pericolosa” in pochi giorni

