In Repubblica Ceca, si registrano proteste e tensioni legate a una proposta di riforma che riguarda i finanziamenti ai media pubblici. La proposta, sostenuta dal governo di destra, prevede modifiche alle modalità di assegnazione dei fondi e potrebbe influenzare la gestione delle emittenti pubbliche. I critici temono che questa riforma possa rafforzare l'influenza politica sul settore mediatico, alimentando le preoccupazioni di un possibile controllo più diretto da parte del governo.

In Cechia i lavoratori della radio e della televisione statale hanno minacciato di scioperare per protestare contro una riforma che modifica il loro sistema di finanziamento, sostenuta dal governo di destra populista di Andrej Babis. Secondo loro sarebbe un modo per il governo di aumentare la propria influenza e il controllo sui media. Oggi in Cechia i media pubblici si finanziano con un canone da circa 8 euro al mese pagato dagli abitanti. La riforma propone di eliminare il canone e di sostituirlo con finanziamenti pubblici, quindi dipendenti in ultima istanza dal governo e dal parlamento: il nuovo sistema ridurrebbe in modo consistente i fondi a disposizione dei media, e si stima che nel 2027 riceverebbero 55 milioni di euro in meno.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In Cechia c’è agitazione per una riforma dei finanziamenti ai media pubblici

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