In casa 47 chili di cocaina e 151 di hashish | arrestato 31enne a Villa d’Adda

Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Villa d’Adda con 47 chili di cocaina e 151 di hashish sequestrati dai carabinieri. L’operazione è il risultato di un’indagine lunga e articolata, durante la quale sono stati effettuati numerosi controlli, pedinamenti e osservazioni. L’arresto è stato effettuato in seguito alle attività investigative condotte sul territorio.

L'OPERAZIONE. In azione i carabinieri dopo una lunga attività d'indagine, tra osservazioni, controlli e pedinamenti. I militari avevano raccolto, durante osservazioni, controlli e pedinamenti, elementi che lasciavano presumere l'esistenza di una fiorente rete di spaccio nell'area di Villa d'Adda. Dopo una serie di appostamenti nei pressi dell'abitazione dell'indagato, i carabinieri hanno notato l'uomo uscire di casa con atteggiamento circospetto: fermato per un controllo, è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare.