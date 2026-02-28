In casa 151 chili di hashish e 47 di cocaina | arrestato un 31enne

Nella notte del 27 febbraio 2026, i Carabinieri della Stazione di Ponte San Pietro hanno arrestato un uomo di 31 anni dopo aver trovato in casa 151 chili di hashish e 47 di cocaina. Durante l’operazione sono stati sequestrati anche diversi strumenti utilizzati per il confezionamento delle sostanze. L’arrestato è stato condotto in caserma, dove rimane in attesa di essere giudicato.

Nella notte del 27 febbraio 2026, i Carabinieri della Stazione di Ponte San Pietro, supportati dai militari della Sezione Operativa di Bergamo, hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino marocchino classe 1995, senza fissa dimora in Italia, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente. L’operazione si inserisce nell’ambito di un mirato servizio di osservazione, controllo e pedinamento (O.C.P.), predisposto sul territorio dell’isola bergamasca e finalizzato al contrasto al traffico di stupefacenti. Nel corso dell’attività info-investigativa, i militari avevano raccolto elementi che lasciavano presumere l’esistenza di una fiorente rete di spaccio nell’area di Villa d’Adda. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

