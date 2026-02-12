Riparte il day hospital oculistico a Villa Igea

Da oggi, a Trento, riapre il day hospital oculistico di Villa Igea. Dopo alcuni giorni di chiusura, l’ospedale riprende le attività dopo che alcuni pazienti avevano avuto reazioni infiammatorie dopo gli interventi di cataratta. La struttura torna operativa e riprende le visite programmate.

Il Consiglio di direzione di Asuit sottolinea: “La decisione di sospendere temporaneamente l’attività è stata assunta con grande senso di responsabilità e nella massima trasparenza, garantendo un’informazione puntuale a pazienti e cittadini. Fermarsi per verificare in modo rigoroso ogni aspetto organizzativo e clinico si è rivelato essenziale per rafforzare ulteriormente gli standard di sicurezza e la qualità delle cure. Desideriamo fin d’ora ringraziare il personale che, nelle prossime settimane, sarà impegnato nel recupero delle sedute operatorie non effettuate”. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Questa mattina l’Asuit ha annunciato la sospensione temporanea del day hospital oculistico di Villa Igea.

