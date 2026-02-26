La Commissione europea si trova di fronte a una proposta che riguarda l'accesso all'aborto nei paesi membri. Da un lato, si propone di limitare il finanziamento delle interruzioni di gravidanza ai soli residenti, mentre dall’altro si permette a ogni nazione di utilizzare il Fondo sociale europeo per sostenere i servizi necessari. La decisione potrebbe influenzare le politiche nazionali in materia di diritti riproduttivi.

Destinata a far discutere la decisione della Commissione europea in materia di aborto. Da un lato il no a finanziare le interruzioni di gravidanza in Stati membri diversi da quello di residenza; dall’altro il via libera per ciascun Paese ad attingere al Fondo sociale europeo. Servizio di Raffaella Frullone RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Aborto, Ue chiamata a decidere su petizione sull’interruzione di gravidanza

Meccanismo per l’accesso all’aborto, la commissione Ue risponde alla petizione: “Si può fare con i fondi esistenti”Non sarà creato un nuovo fondo per garantire l’accesso all’aborto in tutta l’Unione europea, ma gli Stati potranno attingere da quelli già esistenti.

Natalia Paragoni rompe il silenzio: la verità sull’aborto e la nuova gravidanzaNatalia Paragoni racconta il dolore dell’aborto spontaneo e l’emozione di una nuova maternità.

Aborto, Ue chiamata a decidere su petizione sull’interruzione di gravidanza

Temi più discussi: L’Europa decide sul diritto di aborto. Ma c'è una petizione per fermarla; Aborto sicuro e accessibile in Europa: la Commissione UE chiamata a decidere su My Voice, My Choice; La commissione Ue negativa sul meccanismo per l’aborto garantito. Facciamole cambiare idea; Oggi l’Europa sceglie se vuole più aborti.

L'Ue apre all'uso dei fondi per l'aborto, 'ma no a nuovi strumenti'Di parere opposto l'associazione Pro Vita & Famiglia, che con la portavoce Maria Rachele Ruiu ha contestato l'apertura al Fse+: Chiediamo al governo italiano di non usare queste risorse per l'aborto, ... ansa.it

Aborto sicuro e accessibile in Europa: la Commissione UE chiamata a decidere su My Voice, My ChoiceLa Commissione europea chiamata a decidere su My Voice, My Choice, l’Iniziativa dei cittadini che ha raccolto 1,2 milioni di firme per garantire un aborto sicuro e accessibile in Europa. In gioco i ... gay.it

La Commissione europea è chiamata a rispondere alla richiesta di oltre un milione di persone affinché il diritto all’aborto sia garantito nell’UE. Fai cambiare loro idea, usa i tuoi poteri e firma la petizione! @myvoicemychoiceorg ha lottato per 3 anni per rendere facebook