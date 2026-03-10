Psicologo di base Sempre più richieste da bambini e adolescenti

Un psicologo di base segnala un incremento delle richieste di supporto da parte di bambini e adolescenti. Nella Asl Toscana Nord Ovest, che copre le aree di Lucca, Livorno, Pisa, Massa Carrara e la Versilia, sono state registrate quasi 500 richieste di consulto. La crescita delle richieste riguarda principalmente giovani di diverse età che cercano assistenza per problemi di natura psicologica.

Quasi 500 richieste solo nella Asl Toscana Nord Ovest, tra Lucca, Livorno, Pisa, Massa Carrara e la Versilia. "La scelta della Regione Toscana di proseguire con il servizio dello psicologo di base è lungimirante: i numeri registrati durante la sperimentazione confermano che la domanda di supporto psicologico è concreta e trasversale. Andare avanti è un passo verso la costruzione di un presidio stabile di salute pubblica ". A dirlo Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana e del Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi, commentando la decisione della giunta regionale toscana di prorogare di un anno il servizio dello psicologo di base. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Psicologo di base, "Sempre più richieste da bambini e adolescenti" Articoli correlati Psicologo di base in Puglia, tante richieste ma troppe differenze tra territori: "Servono regole uniformi"La richiesta lanciata dall'Ordine degli psicologi alla Regione Puglia, dopo l'avvio in via sperimentale del servizio. Psicologo di base, la Toscana proroga la sperimentazione. 2.300 richieste in 18 mesiLa presidente dell'Ordine degli Psicologi, Gulino: "I numeri registrati durante la sperimentazione confermano che la domanda di supporto psicologico... Parent Tip State v Trait Child Mental Health #ChildMentalHealth #parentingsupport #teenmentalhealth Una selezione di notizie su Psicologo di base Sempre più richieste... Temi più discussi: Psicologo di base, il servizio funziona: prosegue per un anno la sperimentazione in Toscana; Emilia-Romagna: dopo il Covid la richiesta di sostegno psicologico è aumentata del 35%; Psicologo di base, la Toscana proroga di un anno la sperimentazione; In Emilia-Romagna +35% richieste di psicologo dopo il Covid: in arrivo app e numero verde per i giovani. Psicologo di base, circa 2300 richieste in 18 mesi in Toscana. «Bene il rinnovo del servizio»Psicologo di base, circa 2300 richieste in 18 mesi in Toscana. «Bene il rinnovo del servizio» ... msn.com Prosegue per un altro anno la sperimentazione dello psicologo di baseLa sperimentazione del nuovo servizio avviata a settembre del 2024 in sette sedi può dirsi positiva e la Regione ha deciso una proroga ... gonews.it Bonus psicologo studenti 2026: voucher da 250 euro per 5 sedute di supporto psicologico per ragazzi delle medie e superiori. Senza Isee. - facebook.com facebook Psicologo di base, la Toscana proroga di un anno la sperimentazione. Ordine regionale: 'Bene, circa 2300 richieste in 18 mesi' #ANSA x.com